 

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 50 человек

17.01.2021, 8:54, Новости дня
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На индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения погибли более полусотни человек, об этом сообщают СМИ со ссылкой на национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

В результате стихийного бедствия погибли 56 человек, более 800 получили ранения, порядка 15 тыс. лишились крова, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство.

Ранее сообщалось, что магнитуда подземных толчков составила 6,2, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре.



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