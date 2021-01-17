Названо число ворвавшихся в Конгресс США участников беспорядков

17.01.2021, 8:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В здание Конгресса США в Вашингтоне 6 января ворвались как минимум 300 участников беспорядков, сообщают СМИ.

Газета Washington Post пришла к такому выводу, изучив «текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей», часть которых «была получена эксклюзивно». Кроме того, издание использовало «алгоритм распознавания лиц», который позволяет «отличать лица людей, но не устанавливать их личность». На кадрах, снятых в Капитолии, WP насчитала «по меньшей мере 300 участников беспорядков». Поскольку не все, кто ворвался в Конгресс, попали на записи, их «фактическое число», вероятно, «больше», передает ТАСС.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.