 

В Европе оценили возможность победить пандемию с помощью «Спутник V»

17.01.2021, 8:00, Новости дня
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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может подавить пандемию, сообщил автор испанского издания французской газеты Monde diplomatique Федерико Куско.

Куско в своем материале отметил, что скептицизм по отношению к российской разработке на Западе связан с невежеством в отношении к русской научной традиции. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», – цитирует журналиста РИА «Новости».

По его мнению, разработка российской вакцины стала результатом «исторической цепочки научных разработок в России». «В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, РФ за деньгами не гонится», – продолжил автор.

Напомним, российским препаратом прививаются в Бразилии, также «Спутник V» доставили в Аргентину.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.



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