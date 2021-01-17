 

Колонии обязали сообщать об освободившихся заключенных с опасными заболеваниями

17.01.2021, 8:00, Новости дня
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Российские исправительные учреждения обязали сообщать властям регионов об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями, норма вступает в силу с 17 января.

Закон разработан Минюстом, он изменяет статью 180 Уголовно-процессуального кодекса России. В документе идет речь о том, что руководство колоний должны передавать региональным органам здравоохранения об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями, передает РИА «Новости».

Региональные власти должны будут организовать оказание освободившемуся медицинскую помощь.

В апреле 2020 года в МЧС решили пересмотреть список резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной власти на случай чрезвычайных ситуаций с учетом пандемии.



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