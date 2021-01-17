 

Британия, ФРГ и Франция призвали Иран отказаться от металлического урана

17.01.2021, 7:06, Новости дня
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Великобритания, ФРГ и Франция призвали Иран прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана, говорится в совместном заявлении трех стран, обнародованном британским внешнеполитическим ведомством.

«Мы, правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства, глубоко озабочены заявлением Ирана о том, что страна готовится производить металлический уран. Мы призываем Иран приостановить эту деятельность и незамедлительно вернуться к исполнению обязательств, взятых на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если Тегеран намерен сохранить сделку», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В нем указывается, что «производство металлического урана потенциально может иметь военные цели». «В рамках СВПД Иран выразил приверженность отказу от производства металлического урана и проведения исследовательских работ относительно урановой металлургии в течение 15 лет», – сказано в заявлении.

Ранее Иран сообщил о прогрессе в обогащении урана. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, заявил, что страна способна изготовить 120 килограмм урана, обогащенного до 20%, за восемь месяцев. В декабре в Иране одобрили закон, обязывающий власти страны увеличить степень обогащения урана.



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