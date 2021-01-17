Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз

17.01.2021, 7:06, Новости дня

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Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.

В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».

Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.