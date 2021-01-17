Россия анонсировала возобновление полетов во Вьетнам, Индию и Катар

17.01.2021, 6:12, Новости дня

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Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По два раза в неделю будет осуществляться рейсы Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки, три раза в неделю – рейс Москва – Доха, передает РИА «Новости».

Решение о возобновление полетов было принято исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавируса в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения за семь дней не более единицы, отмечается в сообщении. Кроме того, РФ увеличит количество регулярных авиаперелетов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти в неделю.

Напомним, с 1 августа РФ постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию.