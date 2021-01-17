Мнение: Процесс над право-трампистским блоком

17.01.2021, 5:46, Разное

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Новости байденских репрессий и грядущий процесс над право-трампистским блоком.

Члены Конгресса США из числа "сообщников" тех лиц, которые ворвались 6 января в Капитолий в Вашингтоне, должны быть преданы суду . Такое мнение выразила в пятницу на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Если в действительности выяснится, что члены Конгресса были сообщниками при этом мятеже, если они помогали в совершении данного преступления, то тогда должны быть предприняты действия и за пределами Конгресса (то есть не ограничивающиеся вынесением порицания и т.п-ТАСС) в плане привлечения к суду за это" , – заявила Пелоси. она заявила, что ей известно о том, что часть их коллег-законодателей незадолго до 6 января водила "на разведку" на Капитолийский холм отдельных лиц, впоследствии принимавших участие в штурме Конгресса.

Однако и помимо конгрессменов-"мятежников" дел у прокуроров хватает. По словам и.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина, у правоохранителей "275 открытых расследований"

"По состоянию на 8 утра [по местному времени] (16:00 мск – прим. ТАСС) мы возбудили 98 уголовных дел", – сказал Шервин. Кроме того, по словам и.о. прокурора, у правоохранителей "275 открытых расследований". "Мы ожидаем, что их количество к концу дня легко превысит 300", – отметил Шервин.

И среди полицейских тоже ожидается чистка: "...мы видим признаки того, что сотрудники правоохранительных органов, как бывшие, так и действующие, будучи не при исполнении служебных обязанностей, возможно, участвовали в <…> беспорядках", – добавил и.о. прокурора."

https://amarok-man.livejournal.com/5755868.html – цинк

Нет пощады предателям!



Враг народа Хорхе Райли. Вел внутренних террористов на штурм демократических кабинетов.

1. Партбилет на стол.

Между тем. лидер калифорнийских республиканцев ушел в отставку из-за того, что принимал участие в штурме Капитолия и проник в кабинет Пелоси, ведя оттуда трансляцию https://www.newsweek.com/california-gop-leader-resigns-after-bragging-about-breaking-nancy-pelosis-office-1562037 Республиканцы Калифорнии уже осудили этого отщепенца. На грядущем партсобрании будет поставлен вопрос лишения отщепенца партбилета.



Нэнси, как так?

2. Колебания внутри линии партии.

В прошлом месяце спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предложила ряд новых правил палаты представителей, включая запрет на использование гендерных терминов. Вместо использования «он» или «она» члены должны будут использовать «член», «делегат» или «постоянный комиссар».

Аналогичным образом, вместо того, чтобы говорить «отец» и «мать», члены могли бы сказать «родитель»; «Брат» и «сестра» будут заменены на «родной брат».

Но в своей речи в среду она, казалось, отбросила все в этом предложении, сделав прямо противоположное. «Я стою перед вами как жена, мать, бабушка и дочь», – сказала Пелоси, выступая в зале палаты представителей с требованием импичмента Трампу.

Резолюция, предложенная Пелоси только в прошлом месяце, гласила: «Нанесите удар» по отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, дяде, тете, двоюродному брату, племяннику, племяннице, мужу, жене, свекру, свекрови. , зять, невестка, зять, невестка, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, сводный брат, сводная сестра, внук или внучка 'и вставить 'родитель, ребенок, брат или сестра, брат или сестра родителя, двоюродный брат, ребенок брата или сестры, супруга, законный родитель родитель, законный ребенок, законный родственник, отчим, пасынок, сводный брат, сводный брат или внук .'”

Себе все, врагам народа закон!



Враг народа Стив Вомак. Отказался от обязательного досмотра в Капитолии.

3. Обязательный досмотр.

Теперь, члены Палаты Представителей обязаны проходить обязательный досмотр через металлоискатель. Тех, кто откажется, в том числе и ссылаясь на какие-то права и свободы, ждут крупные штрафы. Палата представителей примет новые правила, когда она вернется к заседанию 21 января, чтобы наложить жесткие штрафы за обход системы безопасности: 5000 долларов за первое нарушение и 10000 долларов за второе. Штрафы будут вычтены из зарплаты депутатов.

«Прискорбно, что этот шаг необходим, но палата Народного дома должна и будет в безопасности», – говорится в заявлении Пелоси.

Поступающие штрафы за отказ соблюдать новые меры безопасности поступают после того, как многочисленные республиканцы Палаты представителей ругали полицейских Капитолия во вторник и среду за то, что они просили их пройти через металлоискатели.

Несколько законодателей Республиканской партии демонстративно протолкнулись мимо полиции Капитолия и сержантов в зал, не проходя через магнитометры.

Членам Конгресса обычно разрешают пройти проверку безопасности в комплексе Капитолия, если они покажут свои значки законодателей.

«Для обеспечения соблюдения правил Управления полиции Капитолия в отношении огнестрельного оружия и зажигательных устройств, а также для обеспечения безопасной и надежной среды для ведения законодательной деятельности, вступающей в силу немедленно, все лица, включая членов, должны [проходить] проверку безопасности, когда входить в палату Палаты представителей », – написал исполняющий обязанности сержанта Дома Тимоти Блоджетт в записке для законодателей и сотрудников.

Член палаты представителей Лорен Боберт (штат Колорадо), которая настаивала на ношении оружия в Капитолии, была замечена репортерами во вторник вечером, когда она проигнорировала металлоискатель и отказалась передать свою сумку полиции для проверки. Другой республиканец Дома, республиканец Стив Вомак из Арканзаса крикнул полицейскому «убирайся» и «не трогай меня».



Враг народа Лорен Боберт. Пособничала внутренним террористам в Капитолии.

4. Предательница.

Конгрессмен Лорен Боберт была уличена в том, что во время штурма Капитолия публично сравнивала происходящее с войной за независимость от Британии, а также сообщала в Твиттер, где в Капитолии скрывается Пелоси, указывая на ее передвижение.

Прогрессивная общественность требует наказать пособницу внутренних террористов, которая осмелилась покушаться на лидеров свободного мира!

5. Реабилитирован!



Незаконно репрессированный Эрик Сволвелл. Разоблачены происки китайской разведки и право-трампистского блока!

Обвиненный в работе на китайскую разведку демократ Эрик Сволвелл, официально реабилитирован Нэнси Пелоси и назначен в комитет Палаты Представителей по внутренней безопасности. Происки право-трампистского блока обвинявшего Сволвелла в работе на Китай были признаны провокацией врагов народа, а китайская шпионка, с которой он сожительствовал, ничего ценного из него не смогла выудить, потому что настоящий демократ никогда не выдаст военную тайну врагу. Сволвелл заявил, что всегда душой и сердцем был с демократической партией, а обвинения стали следствием тлетворного влияния врагов народа и иностранных разведок. Сволвелл также вошел в рабочую группу ведущую подготовку главного публичного процесса над Трампом и право-трампистским блоком.

Вот так идет борьба с нарушениями демократической законности!

Страшен не тот 1937-й который был, а тот, который будет! (с)

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