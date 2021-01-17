В Конгрессе США обратились к бегущим из администрации Трампа чиновникам

17.01.2021, 5:18, Новости дня

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Должностные лица администрации Дональда Трампа не смогут спасти свою репутацию отставками, сообщил лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

Он заявил, что никто из чиновников, «ушедших в отставку в последние несколько недель, не спасет этим свою репутацию». По мнению Хойера, они несут ответственность за работу «самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной администрации в истории» США. «Им всем должно быть стыдно за то, что они сделали с нашей любимой страной», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса, в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао, министр образования Бетси Девос, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр здравоохранения Алекс Азар, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.