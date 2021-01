Le Figaro – «слишком белый, слишком старый, слишком мужчина» — в юбилейный год Бетховена захотели «отменить»

«Культура отмены» добралась до классики: пока по всему миру из-за пандемии отменяли мероприятия в честь 250-летия со дня рождения Бетховена, в англоязычных СМИ его произведения назвали символом дискриминации и элитизма классической музыки, пишет Le Figaro. Музыковед Бернар Фурнье встал на защиту великого немецкого композитора: он утверждает, что активное обсуждение наследия Бетховена объясняется современностью созданных им шедевров, а продвижение общечеловеческих ценностей делает из него фигуру мирового искусства.



Reuters

Независимая газета Кембриджского университета Varsity 25 декабря опубликовала на своём сайте статью, где задавался очень серьёзный вопрос: нужно ли «отменить» Бетховена? «Странный рождественский подарок для композитора, чей 250-летний юбилей праздновали 10 дней назад», — рассуждает Le Figaro. Однако в 2020 году, когда во всём мире должны были чествовать автора многочисленных шедевров классической музыки, всё пошло не совсем так, как задумали — и коронакризис стал не единственной песчинкой, которая остановила машину.

Пандемия привела к отмене большей части запланированных празднеств в прошлом году, включая Бетховенский фестиваль в его родном городе Бонне. Но этим всё не закончилось: осенью в англоязычном сообществе разгорелись оживлённые споры о том, что знаменитый композитор «слишком белый, слишком мужчина, слишком устаревший» (too pale, too male, too stale). Таким образом, предполагает французская газета, автор «К Элизе», «Оды к радости» и «Лунной сонаты», которые относятся к самым знаменитым произведениям классической музыки, стал для некоторых символом культуры, которая продвигает превосходство белой расы, мужчин и консерватизма.

Как рассказывает французское издание, причиной полемики стала статья «Как Симфония №5 Бетховена закрепила «классицизм» в классической музыке», которую в сентябре опубликовал американский сайт Vox. В тексте утверждалось, что с 1808 года эту «борьбу до победного конца» интерпретировали как метафору силы духа композитора перед неотвратимо наступающей глухотой — «или скорее на протяжении долгого времени это было устоявшееся мнение среди людей у власти, особенно белых богатых мужчин, которые приняли Бетховена и сделали из симфонии символ своего превосходства и важности». Для некоторых же групп — женщин, представителей LGBTQ и расовых меньшинств — эта симфония, по мнению авторов, «может главным образом стать напоминанием об истории дискриминации и элитизме классической музыки».

Такое утверждение спровоцировало гнев многочисленных защитников Бетховена и является «искажением истории», как настаивает музыковед и лектор Бернар Фурнье. Выдающийся специалист по шедеврам Бетховена, автор монументальных трудов о его произведениях, он не скрывает своего возмущения полемикой, зародившейся по ту сторону Атлантики. Эксперт напоминает, что Пятая симфония — «это просто энергия музыки против фашизма»: не случайно начало этого произведения стало лейтмотивом Radio Londres — французского радио сопротивления, вещавшего из Лондона в 1940—1944 годах, а отрывок из Девятой включают каждый раз, чтобы отметить победу мира или свободы. «Это произведения, которые своей энергией призывают сопротивляться мировым потрясениям», — подчёркивает Фурнье. Поэтому для него поднятый некоторыми англоязычными СМИ вопрос об «отмене» Бетховена, который якобы занимает слишком большое место в истории и затмевает наших современников, не является серьёзным. «Эта кампания — лишь очередная выдумка некоторых крикливых идеологий», — уверен музыковед, который видит в ней две задачи. С одной стороны — «желание свергнуть любой ценой кумиров и той эры героев, частью которой является Бетховен — символ силы духа человека, который преодолел драму своей глухоты». С другой — «вызывающая беспокойство эволюция музыковедения в сторону прикладной социологии и в ущерб научной точности, которую оно предполагает».

Французская газета отмечает, что катализатором такой тенденции стало движение Black Lives Matter. Примером этому служит призыв «деколонизировать музыку», который в форме открытого письма получили на музыкальном факультете Кембриджского университета. В нём сотни подписавшихся осуждают «расизм в изучении и интерпретации классической западной музыки». По их мнению, он является «хронический и комплексной проблемой, которая воспроизводится самой структурой культуры классической музыки» и приводит к исключению «небелых» композиторов из учебного материала.

На фоне расцвета «культуры отмены» такое социологическое отклонение находит идеологическое основание, от которого не защищает ни один бастион. Подобной участи не избежал даже Дом Бетховена в Бонне: в этом музее в феврале прошлого года немецкая пианистка Шарлотта Зайтер раскритиковала вездесущего Бетховена как отражение мира, который «идеализирует мужскую креативность» и мыслит «категориями доминирования». Однако подобные спекуляции появлялись и раньше: в конце 1980-х годов феминистка Сьюзан Макклэри провела анализ первой части Девятой симфонии Бетховена и представила её как описание сцены изнасилования. «Это совершенно возмутительно», — опровергает эту идею Бернар Фурнье. По его словам, «музыка сама по себе ничего не означает», и он совершенно не видит в данном конкретном случае связь с насилием. Музыковед напоминает, что в опере Бетховена «Фиделио» не Флорестан, а Леонора в мужской одежде бросает вызов начальнику тюрьмы и освобождает своего возлюбленного. «Бетховен был феминистом, опередив своё время!» — считает Фурнье, но с горечью отмечает, что если назвать сейчас феминизмом поступок Леоноры, то вас пристыдят, тогда как переосмысление встречи Леноры с Марселиной в сцену лесбийской любви вызывает аплодисменты.

В конце своего анализа Le Figaro задаётся вопросом: почему спустя 250 лет после своего рождения Бетховен оказался жертвой возвращения в поле общественной дискуссии, так что даже стал самым цитируемым композитором в интернете за 2020 год по данным платформы SoClassiq. Возможное объяснение этому феномену Фурнье видит в постоянной актуальности его наследия: «Независимо от эпохи, он всегда наш современник». Современность Бетховена эксперт находит в инновационных музыкальных приёмах, которые повлияли на развитие музыки и предвосхитили джаз, передаче идей в соблюдении идеального баланса между субъективным и универсальным, а также провозглашение общечеловеческих ценностей, которые делают его, хотим мы этого или нет, фигурой мирового искусства.