Психологи определили два основных типа любопытства

17.01.2021, 4:04, Новости дня

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Ученые решили установить, можно ли классифицировать человеческое любопытство. Они собрали группу добровольцев и следили за тем, как те ищут материалы в Википедии.

Как оказалось, любопытство четко разделяется по двум типам. К первому относится умение систематически искать информацию, сосредотачиваясь на конкретной теме. Второй тип, наоборот, предполагает интерес сразу ко всему и ни к чему конкретному. Такие люли ищут информацию интуитивно и часто перескакивают с одних вопросов на другие.

У второго типа практически нет шансов стать первым, но первый может перейти во второй, например, в результате перенапряжения или усталости. В исследовании приняли участие полторы сотни добровольцев.