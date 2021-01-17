Мнение: Ракетные стрельбы на учениях “Пророк Мохаммед 15”

17.01.2021, 3:58, Разное

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Массированный пуск баллистических ракет с мобильных платформ в рамках иранских учений "Пророк Мохаммед 15".

По легенде учений, ракетные войска КСИР наносили концентрированные удары по объектам противника используя ракеты малой и средней дальности, которые дополнялись ударами различных беспилотников.

Массированные морские, наземные и воздушные учения, помимо прочего, служат очевидным сигналом для США и администрации Байдена. Иран сознательно демонстрирует свои разнообразные ударные возможности, которые указывают на то, что при попытках нанести удар по Ирану, ему будет чем ответить. По большому счету, Ирану не хватает лишь 30-50 ядерных боеголовок, чтобы чувствовать себя совсем уж уверенно, так как средства доставки у него есть уже сейчас. И если при Байдене в 2021-м году ядерная сделка не будет восстановлена, можно уверенно говорить о том, что Иран продолжит движение в направлении ядерного клуба.

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