 

Мнение: Ракетные стрельбы на учениях “Пророк Мохаммед 15”

17.01.2021, 3:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Массированный пуск баллистических ракет с мобильных платформ в рамках иранских учений "Пророк Мохаммед 15".
По легенде учений, ракетные войска КСИР наносили концентрированные удары по объектам противника используя ракеты малой и средней дальности, которые дополнялись ударами различных беспилотников.

Массированные морские, наземные и воздушные учения, помимо прочего, служат очевидным сигналом для США и администрации Байдена. Иран сознательно демонстрирует свои разнообразные ударные возможности, которые указывают на то, что при попытках нанести удар по Ирану, ему будет чем ответить. По большому счету, Ирану не хватает лишь 30-50 ядерных боеголовок, чтобы чувствовать себя совсем уж уверенно, так как средства доставки у него есть уже сейчас. И если при Байдене в 2021-м году ядерная сделка не будет восстановлена, можно уверенно говорить о том, что Иран продолжит движение в направлении ядерного клуба.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / «Молитесь за нас» – Андрейченко эвакуирована в Мексике из-за урагана

20.08 / Мнение: Отец Пеллегрино Эрнетти и его странное и необычное изобретение.

21.11 / Последний шанс: Тихановская нашла способ переманить силовиков на сторону протестующих

25.09 / Мнение: Бесплатный как ненужный

05.10 / Мнение: Третья сила?

24.11 / Смерть Сталина – закономерный финал болезни или убийство

06.09 / Личное: “Дети ровесников пошли в школу”

25.08 / Мнение: Выгребная яма Воронеж

17.10 / Специалисты рассказали о древнем растении, защищающем от глаукомы

06.08 / Ученые рассказали, как скорбь и горечь утраты влияют на здоровье человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска