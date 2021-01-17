Мнение: Газовая Европа

17.01.2021, 3:20, Разное

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Новый удар по проекту Северный поток-2: швейцарская компания Zurich Insurance Group откажется от страхования строительства трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сама компания не комментирует информацию, ссылаясь на внутренний кодекс, запрещающий обсуждать взаимоотношения с конкретными клиентами.

Юридические проблемы не мешают собственно строительным работам, но они создают сложности для последующего ввода в эксплуатацию.

Сегодня же в Германии решился вопрос о возможном преемнике Меркель на посту канцлера. Конечно, если ХДС/ХСС выиграют следующие выборы. Следующим председателем партии ХДС станет Армин Лашет, который ранее выступал целиком и полностью в рамках курса, проводимого Меркель. Полагают, что это лучшая для Кремля кандидатура из трех рассматриваемых, так как два других кандидата на пост председателя представляли более радикальные точки зрения. Однако здесь есть нюанс – высказывания политика до занятия им административного поста и реальные действия на самом посту – это две разные вещи. Как именно поведет себя Лашет, будет зависеть от результатов выборов в бундестаг. И если они будут для блока ХДС/ХСС более сложными, чем теперь, то и позиция нового канцлера будет вынужденно исходить из текущей обстановки.

В любом случае история с Северным потоком-2 должна будет решиться при Меркель – затягивать ее до конца года просто не имеет смысла.

Нужно отметить, что проект Южного потока был закрыт при гораздо менее сложных проблемах, чем те, которые сегодня испытывает СП-2. Правда, Южный поток не был построен почти полностью, плюс у него нашлась альтернатива. СП-2 давно существует лишь как политический проект с соображениями престижа. Любой ценой построить – вот текущая задача Кремля. Как Поток будет вводиться в эксплуатацию – никто на этот счет пока даже не задумывается.

Интерес Германии к газовым проектам диктуется простым соображением: много газа, хорошего и разного. И чем больше, тем лучше. В этом смысле протекция, которую немцы оказывают газпромовскому проекту, исходят из нежелания Германии ограничивать общие объемы поступающего на рынок газа, а никак не из каких-то добрых чувств к Кремлю. Больше газа – меньше цена, все вполне логично. А с учетом того, что немцы уже отказались от атомной энергетики, отказались от каменного угля, на очереди – отказ от бурого угля, то они неизбежно должны пройти через период повышенного потребления газа, хотя и оно в итоге будет сокращаться: программа "декарбонизации" предусматривает полный отказ от топлива, выделяющего парниковые газы при использовании или производстве к 50 году, а начиная с 30 года предусмотрено начало сокращения такого топлива в европейском энергобалансе.

Конечно, для производителей это плохая новость, и они спешат сбросить как можно большие объемы на европейский рынок до этого срока. Ожесточение конкуренции вынуждает вести ее далеко за рамками обычных рыночных методов. США, озабоченные сбытом своего газа, безусловно, безо всякой рефлексии будут пользоваться всеми имеющимися у них инструментами, и Газпром, обладающий третью европейского рынка, становится для них главной мишенью.

Нужно отметить, что усилия постепенно приводят к результату. Газпром, хотя и остался крупнейшим поставщиком газа в Европу, спустился с 36% контроля рынка в 19 году до 33% по итогам 20 года. Вроде бы немного, да и "коронакризис" бушует в полный рост. Но это означает, что Газпром теряет рынок быстрее, чем все остальные. И если такая динамика сохранится и в текущем году, то буквально через 3-5 лет Газпром уступит первое место, а затем, возможно, и второе. Именно так произошло, к примеру, с турецким рынком, где турки планомерно и последовательно снижали долю российского газа за счет поставок третьих стран. И всего лишь за три года опустили Газпром с половины рынка до трети. И продолжают наращивать "чужие" объемы.

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