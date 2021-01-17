Электричество помогает запоминать слова

17.01.2021, 3:10, Новости дня

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Российские ученые провели исследование и серию экспериментов, в процессе которых просили добровольцев запомнить незнакомые им слова и стимулировали определенные участки головного мозга электрическим током.

Результатом стала лучшая способность участников эксперимента к запоминанию слов. Отечественные специалисты, фактически, создали технологию воздействия на языковые области мозга, которую можно использовать сразу по нескольким направлениям.

Не исключено, что результаты исследования будут использованы для лечения людей с нарушениями памяти и речи. Также они наверняка пригодятся при изучении иностранных языков и во многих других случаях, когда нужно побыстрее запомнить большой объем информации.