 

Мнение: Штрихи к биографии Армина Лашета

17.01.2021, 3:04, Разное
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Небольшой штришок к биографии Армина Лашета – нового главы ХДС, которого называет вероятным преемником Ангелы Меркель на посту бундесканцлера.
Переписка в Твиттере 2014 года.

Даниэль Хардер – Ассад убил 170 000 человек
Армин Лашет – Неправда. Это жертвы ужасный войны, многие из них убиты повстанцами и террористами Аль-Нусры.

Кроме того, Лашет прямо обвинял главу Госдепа США Джона Керри в поддержке ИГИЛ в Сирии.
В том же 2014-м году, Лашет опять же в Твиттере комментирует заявление Керри "ИГИЛ должен быть уничтожен".
Лашет комментирует – Да, мистер Керри. Но вы поддерживаете ИГИЛ и Аль-Каиду против Президента Ассада в Сирии. И они финансируются Катаром и Саудовской Аравией.

Трудно сказать, насколько он сейчас придерживается такой позиции и может ли он вообще ее придерживаться в текущих реалиях.
Но в 2014-м году он еще умел различать полутона и говорить о том, что происходит на самом деле, а не о том, что требует говорить антисирийская пропаганда.

Источник: Colonel Cassad



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