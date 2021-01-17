Мнение: Гидрокси… винил! Дело Трампа живет и побеждает

17.01.2021, 3:00, Разное

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Прочитал в комментах печальное известие – одна из постоянных читательниц моего блога заболела ковидом. Ужас! Болеют вместе с мужем, оба из “группы риска”. Переживаю за обоих, желаю поскорее выздроветь, желательно так, как мой старый приятель и бывший одноклассник Коля, который болел ровно три дня (сопли и небольшая температура, а также на один день пропал нюх). И это при том, что он толстяк и имеет официальный диагноз диабет.

Но что интересно: читательница, которая живет в Москве, рассказала, что к ним пришли врачи и сразу выдали, причем бесплатно, лекарства, среди которых настоятельно ими рекомендованный… гидроксихлорохин! Я едва увидел – подумал: “какое-то знакомое название…” А потом осенило: ба! Да это ж тот самый антималярийный препарат, рекомендованный лично Трампом, из-за которого вспыхнул грандиозный скандал, а американская пресса в очередной раз смешала президента своих же штатов с дерьмом!

Заглянул в интернет, чтобы освежить память. Ба, да с этим гидроксихлорохином была крайне грязная история, очередной раунд вечной борьбы “Силы Света и Добра против БигФармы”. В общем, весной, когда в Штатах разгоралась эпидемия ковида, кто-то выявил, что простое и недорогое средство от малярии может помогать и облегчать течение болезни. Естественно, большим фармацевтическим компаниям это было крайне невыгодно: если копеечные таблетки будет помогать – нафига тогда всеобщее вакцинирование и дорогостоящие лекарства?

А тут еще и – очень некстати с точки зрения БигФармы – подсуетился президент Трамп: он ЛИЧНО стал рекламировать гидроксихлорохин, призывая всех им пользоваться и показывая личный пример приема этих таблеток вовнутрь. Трамп это делал тоже не из вредности, желая просто подгадить дельцам из БФ: он был просто заинтересован в скорейшем завершении эпидемии, так как она вредила его доселе безоблачным перспективам переизбрания. Поэтому Трамп опрометчиво решил, Фармацевтические Монстры могут пока перетоптаться без вакцинных барышей.

Но сами-то монстры так не думали! Поэтому для начала они нанесли по Трампу газетный залп, задействовав, в частности, Нью-Йорк Таймс (некогда слывшая недотрогой, НЙТ давно уже перестала ломаться, если ее хорошо просили “демократы”). Журналисты “провели расследование” и обвинили Трампа в том, что он лоббирует гидроксихлорохин, так как имеет какую-то долю в компании-производителе.

Но этого было мало, и тогда ударили из главного калибра: опубликовали “опровержение” действенности плаквенила (гидроксихлорохина) в самом авторитетном медицинском журнале мира – “Ланцет”. Тут же подсуетился “страшный доктор” Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который тоже заклеймил препарат как недейственный и опасный.

Однако по “Ланцету” вскоре был нанесен ответный удар. В мае появилось открытое письмо 120 специалистов, опубликованное в Гардиан:

“Эксперты в области медицины поставили под сомнение публикацию в авторитетном журнале Lancet, которое разоблачало целебные свойства препарата, рекомендованного президентом США

Более 120 исследователей и медицинских работников со всего мира написали в редакцию журнала Lancet открытое письмо, в котором выразили серьёзную озабоченность по поводу масштабного исследования гидроксихлорохина. Того самого исследования, результаты которого заставили ВОЗ приостановить клинические испытания этого противомалярийного препарата в качестве терапии COVID-19…

В публикации, вышедшей неделю назад, сообщалось, что пациенты с COVID-19, получавшие противомалярийный препарат гидроксихлорохин, чаще умирают и испытывают больше осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, нежели другие пациенты. Такие выводы были сделаны в результате крупного наблюдательного исследования, где 15 000 больных, получавших гидроксихлорохин, сравнивались с 81 000 контрольных пациентов, которые его не получали.

Вскоре после публикации оказалось, что австралийские данные, упомянутые в статье, расходятся с данными местного Департамента здравоохранения. А Колумбийский университет усомнился в методах статистического моделирования, использованных в исследовании. Авторы письма в редакцию Lancet пишут и об этих, и о других недочётах исследования, которые, по их мнению, могли привести к общим ошибочным выводам.

В частности, подписанты упоминают отсутствие в исследовании упоминаний о странах или больницах, которые предоставили свои данные, что противоречит принятым в мировой практике методам. Несколько ошибок уже вскрылось: к австралийским данным, как оказалось, была приписана статистика одной из больниц в Азии, что уже признала компания Surgisphere, собиравшая сведения” и т.д.

Но борьба продолжалась и дальше. Трамп продолжал настаивать на пользе гидроксихлорохина (все-таки 88 млн. подписчиков на Твиттере – большая аудитория). А Твиттер… удалял посты Трампа об этом. Вот, например, сообщение от июля (!) с.г. “Twitter удалил пост Трампа о пользе гидроксихлорохина от COVID-19”. Потом еще США направили… Бразилии 2 млн. доз гидроксихлорохина – для “борьбы с эпидемией”. Тоже явно Трамп постарался. Пресса разразилась и по этому поводу градом издевательских комментариев – правда, атаковали они препарат уже тоном ниже: не как “вредный” (все-таки Ланцет-то сбрехал, нехорошо получилось) – а как “непроверенный”.

Ну и вот мы видим итог: как бы то ни было, а у нас в России без лишних слов просто выдают его больным ковидом старикам. Да еще бесплатно! Недавно, кстати, слушал по радио интервью начальника реанимации одной из московских больниц, которая славится тем, что в ней меньше всего мрут пациенты. Реаниматолог тоже хорошо отзывался о гидроксихлорохине. То есть репутация у старого доброго антималярийного препарата все ж сложилась.