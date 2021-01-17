Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Армении

17.01.2021, 2:36, Новости дня

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Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, пострадавших в результате «военной агрессии Армении», сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

Отмечается, что в подготовке заявления, которое были представлено в ЕСПЧ 15 января, участвовали известные международные эксперты и ведущие юристы Азербайджана.

«В заявлении подняты вопросы нарушения в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией Нагорно- карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана прав граждан на жизнь, уважение личной и семейной жизни, свободу вероисповедания, на собственность и свободное передвижение, а также права не подвергаться пыткам и плохому обращению», – говорится в сообщении. Кроме того, «приводятся доказательства того», что Армения не приняла никаких мер для расследования судьбы 3 тыс. 890 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта, передает ТАСС.

Также в заявлении «приведены доказательства» обстрела ВС Армении в период недавней эскалации в Карабахе городов и сел Азербайджана, расположенных вдалеке от зоны боевых действий, кассетными и фосфорными снарядами, баллистическими ракетами, в результате чего погибли 93 человека, в том числе 12 детей, ранены 423 гражданина, полностью разрушены 264 дома.

В документе содержится требование «принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан».

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.