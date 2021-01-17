 

Загитова выложила видео, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн

17.01.2021, 2:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях видеозапись того, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн.

Видео опубликовано в сторис Instagram Загитовой. 

Заряд бодрости и позитива от Алины Загитовой. Фигуристка в мороз прыгает в заснеженный бассейн pic.twitter.com/mXX2D37MRT

— Взгляд (@vzglyad) January 16, 2021

Судя по записям в сторис, олимпийская чемпионка не с первого раза решилась прыгнуть в бассейн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

В начале октября стало известно, что фигуристка пропустит Гран-при сезона-2020/21 в Москве. Перед этим она пропустила контрольные прокаты сборной РФ из-за съемок в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Умер экс-губернатор Курской области Александр Михайлов

19.09 / В РФ предложили ввести уголовную ответственность за мошенничество с продажей лекарств

28.09 / В Азербайджане блокируют работу соцсетей и мессенджеров

17.12 / Макрон заболел коронавирусом

04.08 / “Понижение всего на три-четыре ступени“. Нефьодов рассказал о предложениях работы от государства

08.10 / Установлено, что индейцы доколумбовой эпохи почти не ели рыбу

03.11 / ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

03.07 / В еврозоне введут в обращение новые деньги

25.06 / Владимир Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

23.10 / Названо место похорон протоиерея Смирнова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска