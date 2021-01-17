Загитова выложила видео, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн

17.01.2021, 2:36, Новости дня

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях видеозапись того, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн.

Видео опубликовано в сторис Instagram Загитовой.

Заряд бодрости и позитива от Алины Загитовой. Фигуристка в мороз прыгает в заснеженный бассейн pic.twitter.com/mXX2D37MRT

— Взгляд (@vzglyad) January 16, 2021

Судя по записям в сторис, олимпийская чемпионка не с первого раза решилась прыгнуть в бассейн.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

В начале октября стало известно, что фигуристка пропустит Гран-при сезона-2020/21 в Москве. Перед этим она пропустила контрольные прокаты сборной РФ из-за съемок в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.