МВД Британии лишилось информации о 150 тыс. задержанных
17.01.2021, 2:36,
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Из-за ошибки информация о 150 тыс. потенциальных правонарушителях была стерта из национальной базы данных, сообщило МВД Великобритании.
Информация содержала отпечатки пальцев, образцы ДНК и сведения об арестах. Times пишет, что при обновлении данных удалили информацию о лицах, которые задерживались по подозрению в совершении правонарушений, но были отпущены или оправданы судами. Данные об осужденных преступниках не пострадали.
Глава МВД Прити Пател поблагодарил инженеров министерства и полиции, работающих в выходные над восстановлением данных. Министр по делам преступности и полиции Кит Мальтхаус подтвердил, что «утерянные записи относятся к случаям, когда люди были арестованы, а затем освобождены без дальнейших действий», передает РИА «Новости».
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