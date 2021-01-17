В “Слуге народа” анонсировали ограничение тарифов на транспортировку газа в Украине

17.01.2021, 2:08, Новости дня

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Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн за м³, в Украине ограничат тарифы на его распределение до 1,79 грн за м³. Об этом написал народный депутат от “Слуги народа” Андрей Герус в Facebook 15 января, ссылаясь на одобрение этого решения на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его информации, это коснется мелких “облгазов, например “Лубныгаза”, в которых не срабатывает эффект масштаба. Ограничение цены на газ и его транспортировку снизит суммы в платежных квитанциях домохозяйств большинства областей страны от 500 до 800 грн.

https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10222666864553958

Других подробностей Герус не привел. Он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков газа временное государственное регулирование часто необходимо. Нардеп убежден, что решения по ограничению цены газа приняты исключительно в интересах потребителей, и назвал абсурдным обсуждаемый вопрос о его выгодности для “газовых олигархов”.

“Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9–11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Естественно, ни о каких прибылях [бизнесмена Дмитрия] Фирташа или других олигархов говорить не приходится”, – объяснил Герус.

Партия “Слуга народа” отметила в Facebook 15 января, что решение о фиксировании тарифов правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), примут до 19 января.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1042446929594639

Отказ от рынка газа, по информации “Слуг народа”, в Украине не предвидится.

С января в Украине тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги должна составить около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. 13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³.

Изменилась и стоимость услуг по транспортировке газа. Информацию о новых тарифах для 42 компаний 4 января опубликовала НКРЭКУ. Самый высокий тариф на распределение газа установлен для ООО “Газовик” – 2,55 грн за 1 м³ (без НДС), ООО “Газпостачсервіс” – 2,46 грн, ПАО “Лубныгаз” – 2,45 грн. Самый низкий тариф у АО “Киевгаз” – 0,31 грн за 1 м³ (без НДС), АО “Харьковгоргаз” – 0,35 грн, ЧАО “Кременчуггаз” – 0,39 грн.

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