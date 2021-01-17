В Капитолий США пытался прорваться вооруженный мужчина. У него был с собой пистолет Glock и более 500 патронов

17.01.2021, 2:08, Новости дня

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Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания Конгресса США, сообщил телеканал CNN 16 января со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный из штата Вирджиния припарковал свой пикап у пропускного пункта к северу от Капитолия. Полицейским он предъявил недействительный пропуск. Когда его спросили о наличии оружия, мужчина ответил, что у него есть полуавтоматический пистолет Glock. Собеседник канала в полиции сказал, что в пистолете было 17 патронов.

Полиция изъяла у него пистолет и 509 патронов, а также патроны для дробовика и магазин для пистолета. В итоге мужчину арестовали за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.

На митинге 6 января, который состоялся перед Белым домом, нынешний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Федеральное бюро расследований объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

10 января ФБР сообщило о задержании пятерых участников штурма Капитолия. В ходатайстве прокурора округа Аризона говорится, что участники беспорядков в США намеревались “захватить и убить избранных должностных лиц правительства”.

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