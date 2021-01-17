Шредер связал воссоединение Крыма и РФ со стремлением Украины в НАТО

17.01.2021, 1:42, Новости дня

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Воссоединение Крыма и РФ стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина, сообщил экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

В интервью изданию Spiegel он заявил, что восточноевропейские страны имели суверенное право вступить в НАТО, но «потом дискуссия пошла в другое русло – и прежде всего из-за Америки – о принятии Грузии и Украины в НАТО». Шредер указал, что это была «стратегия окружения России», причем Москва «тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО».

Шредер считает воссоединение Крыма и РФ «нарушением международного права», но подчеркивает, что такое определение «не затрагивает вопроса о причине». По его словам, вступи Украина в НАТО, «как того хотела Америка», Севастополь, «один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории» альянса, передает РИА «Новости».

Экс-канцлер Германии также отметил, что «не видит», чего «должны достичь» санкции против России, ведь ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Он призвал стремиться к диалогу, добавив, что лишь «в самых редких случаях срабатывает давление». На заявление сотрудника Spiegel о том, что РФ якобы стала «мафиозным государством», Шредер ответил, что от него «подобных ярлыков не услышат».