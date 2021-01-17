Мужчина в аэропорту Германии с криком «Аллах акбар» пригрозил убить полицейских

17.01.2021, 1:42, Новости дня

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В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержан житель Словении, который выкрикнул «Аллах акбар» и угрожал убить полицейских, сообщила пресс-служба полиции Германии.

Около 17.15 (19.15 мск) полицейские остановили 38-летнего мужчину за то, что тот был без защитной маски. Мужчина «повел себя агрессивно в отношении полицейских и заявил: «Я вас всех убью, Аллах акбар». Полиция заявила, что «в связи с его поведением» патруль воспринял его слова «серьезно». Гражданин Словении оставил свой багаж и «попытался скрыться, но был задержан патрулем под угрозой применения огнестрельного оружия». Против него открыли дело об оказании сопротивления полиции и угрозах.

Одновременно в полицию поступил сигнал о том, что на территории терминала №1, где и произошел инцидент, может находиться вооруженный человек. Около 20.00 (22.00 мск) перекрытие было снято, никакого вооруженного мужчины на территории аэропорта обнаружено не было, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что из-за подозрительного багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне терминал №1 был частично перекрыт, как и региональный железнодорожный вокзал. Багаж проверили и признали безопасным.