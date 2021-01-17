«Это лишние люди в нашей стране»

17.01.2021, 1:34, Разное

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Человек с голосом замминистра МВД Беларуси рассказал об убийствах граждан, новом оружии из РФ и создании спецлагерей «для острокопытных».

Инициатива BYPOL (объединение экс-сотрудников силовых структур Беларуси) опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел и командующего Внутренними войсками Беларуси, а также экс-главы ГУБОПиК Николая Карпенкова, рассказывает о жестких методах подавления протестов, якобы утвержденных лично Александром Лукашенко, а также о деталях убийства демонстранта Александра Тарайковского. Подлинность аудиозаписи не подтверждена.

В описании к публикации утверждается, что это последнее выступление Карпенкова перед личным составом ГУБОПиКа, то есть запись предположительно сделана до 19 ноября 2020 года, когда милиционер занял пост в министерстве.

В начале записи гражданин рассказывает об испытании российского травматического пистолета Ярыгина, который белорусские силовики получили на вооружение.

«Картонная коробка насквозь и стул насквозь. Получается, понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его?

Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь»,

— говорит он.

На второй день после выборов в Минске умер 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку. После огнестрельного ранения в голову во время разгона акции 11 августа в Бресте также умер Геннадий Шутов, а 12 ноября минчанин Роман Бондаренко, которого на «площади Перемен» избили неизвестные в масках, скончался в реанимации.

Далее мужчина, которого BYPOL идентифицирует как Карпенкова, объясняет, что новое оружие закупили в России, потому что «в основном, получается, приходится задачи решать резиновой палкой или кулаком», и отмечает, что по указанию главы государства приобретены 100 пистолетов

«Как президент говорил, что если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание.

Ну нанесите ему что-то в таком виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо. […] Ну, откачают, так откачают.

Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. <…> Это лишние люди в нашей стране», — говорится на записи.

Помимо этого, гражданин рассказывает о планах создать в Беларуси специальные концентрационные трудовые «лагеря для особо острокопытных», в которые будут попадать протестующие.

«Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Безумно, говорит, сразу, конечно, из оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. Но, а если нет, тогда уже рубануть так рубануть! Потому что время такое. Не цветная революция — гибридная война», — так человек на записи передает слова Лукашенко, добавляя, что президент пообещал всех наградить.

Перед Новым годом Лукашенко действительно выдал госнаграды силовикам, участвовавшим в подавлении протестов. Медаль получил и Карпенков.

Также, по словам мужчины, Лукашенко поручил «разобраться жестко» с «моментами, которые на улице есть» до конца года и сообщил, что не будет избираться на новый срок. Лукашенко также якобы предупредил силовиков, что не уйдет в ближайшее время, потому что «им всем конец, их всех просто уничтожат […] ГУБОП расформируют, внутренние войска расформируют, ОМОН поставят на колени, унизят и так далее». Поэтому, говорит человек на записи, необходимо подавлять протесты и в будущем.

«Как говорил дедушка Ленин: в стране только одна сторона имеет право применять оружие — это государство», — утверждает он.

Один из лидеров оппозиции и избранный, с точки зрения протестующих, президент Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала опубликованную аудиозапись:

«Мы уже разослали его (текст публикации — прим. ред.) в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и всем нашим международным партнерам. Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском», — сказала она.

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«Вы готовы за значок отличия перед диктатором покалечить, изувечить и убить?», — обратилась Тихановская к сотрудникам силовых структур.

В МВД Беларуси также отреагировали на публикацию записи, сказав, что не будут «комментировать фейки». Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова заявила, что «задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью».

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