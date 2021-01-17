 

Глава совета директоров “Роснефти” Шредер назвал оккупацию Крыма явным нарушением международного права

17.01.2021, 1:14, Новости дня
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, которое опубликовано 15 января, признал, что аннексия украинского Крыма была явным нарушением международного права.

Шредер в настоящее время занимает пост главы совета директоров компании “Роснефть” и главы совета директоров принадлежащей “Газпрому” компании Nord Stream 2. В ходе беседы журналист Der Spiegel напомнил Шредеру о фразе, которая прозвучала в его готовящейся к публикации книге “Последний шанс”, что Путин “переступил грань, которую не следовало переступать”.

Со своей стороны, Шредер уточнил, что Путин является важной силой в России, но доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ.

Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.

При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, “ни один президент России уже не вернет Крым”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В сентябре 2017 года по приглашению главы “Роснефти” Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера “самым лояльным” к России немецким лидером. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров “Роснефти”, последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператора газопровода “Северный поток – 2”).

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил, что Крым “непременно вернется в лоно матери-Украины” еще при жизни Шредера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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