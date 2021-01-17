 

Число умерших краснокнижных журавлей в заповеднике “Аскания-Нова” выросло до 208. В администрации предполагают, что погибнет вся стая

17.01.2021, 1:14, Новости дня
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В заповеднике “Аскания-Нова” в Херсонской области число погибших серых журавлей выросло до 208. Этот вид птиц находится в Красной книге Украины. Об этом 16 декабря заявил директор биосферного заповедника имени Фальц-Фейна “Аскания-Нова” Виктор Гавриленко во время онлайн-заседания рабочей группы ОГА, сообщает “Укринформ”.

По словам Гавриленко, стая залетела в заповедник еще в декабре 2020 года и отравилась зерном.

“Это стая, в которой очень много молодняка. Явно, что это северные популяции. Всего 208 на вчера погибших. Эта стая потеряла вожаков, в ней очень много молодняка, который также погибает. Скорее всего, она полностью погибнет”, – сказал Гавриленко.

В пресс-службе ОГА Херсонской области заявили, что по результатам заседания решили 18 января направить письма-обращения в Госэкоинспекцию, Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр с требованиями:

предоставить перечень сельхозпредприятий, которые находятся в радиусе 40 км от места происшествия;
осуществить выезд в указанные хозяйства и отобрать пробы материалов зерна;
провести ветеринарную экспертизу для выяснения вещества, которым отравились журавли;
предоставить предложения для внесения изменений в законодательство об использовании определенного вида препаратов для применения на полях для борьбы с грызунами.

10 января сообщалось о гибели 185 серых журавлей, которые находятся в Красной книге Украины.

В полиции сообщили, что открыли производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Сейчас эксперты проводят необходимые лабораторные анализы, чтобы установить точную причину смерти птиц.

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории “Редкостные”. Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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