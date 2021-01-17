Мнение: Трамп вернулся…

17.01.2021, 1:04, Разное

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…в Facebook и Instagram. Аккаунты действующего президента США в этих соцсетях снова доступны. Но остаются заблокированными в Twitter и YouTube.

Возвращение Трампа не может не удивить. Дело в том, что основатель Facebook Марк Цукерберг вроде бы говорил о блокировке страницы Трампа до 20 января — дня, когда истекают его полномочия. Потому что это, якобы, было необходимо для мирной передачи власти Байдену.

Что произошло? Почему Трампа разблокировали досрочно? Бабло победило зло? Цукерберга напугало, что после блокировки аккаунтов Трампа акции Facebook и Twitter подешевели в общей сложности на 51 миллиард?

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