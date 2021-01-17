 

Мнение: Трамп вернулся…

17.01.2021, 1:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…в Facebook и Instagram. Аккаунты действующего президента США в этих соцсетях снова доступны. Но остаются заблокированными в Twitter и YouTube.

Возвращение Трампа не может не удивить. Дело в том, что основатель Facebook Марк Цукерберг вроде бы говорил о блокировке страницы Трампа до 20 января — дня, когда истекают его полномочия. Потому что это, якобы, было необходимо для мирной передачи власти Байдену.

Что произошло? Почему Трампа разблокировали досрочно? Бабло победило зло? Цукерберга напугало, что после блокировки аккаунтов Трампа акции Facebook и Twitter подешевели в общей сложности на 51 миллиард?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Мнение: Хлеборезка-шкатулка-паровоз

21.07 / Мнение: Как немцы сражаются с коронавирусом

30.07 / Последствия пожара в петербургском яхт-клубе сняли на видео

29.12 / «Сейчас приедет такой Шаведдинов, будьте осторожны»

23.11 / Анжелика Варум удивила поклонников подтянутой спортивной фигурой

27.10 / Коллапс «на контроле»: регионы захлебнулись во второй волне коронавируса

25.11 / Немецкий эксперт: Банки России стабильнее и безопаснее западных

01.01 / Александр Невский поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом из Лос-Анджелеса

09.11 / “Началась Третья мировая война, и это гибридная война”

01.12 / В Москве умерла президент Пушкинского музея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска