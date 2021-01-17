 

В IIHF отреагировали на решение спонсоров бойкотировать ЧМ по хоккею в Минске

17.01.2021, 0:48, Новости дня
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Решение ряда компаний не спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии не стало неожиданностью для Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил вице-президент организации Калерво Куммола.

«Для меня это не стало сюрпризом, я знал об этом. Это только укрепляет те взгляды, которые я высказывал давно», – сказал Куммола, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

По его мнению, на данный момент «организация турнира в Белоруссии – это невыполнимая задача». Он считает, что лучшим решением будет провести чемпионат мира только в Латвии. «Мы должны принять окончательное решение как можно скорее. В Латвии нет двух приличных арен, но они могли бы решить эту проблему, задействовав футбольный стадион. Если будет достигнута договоренность о финансовых условиях, я буду на стороне Латвии», – отметил Куммола.

Чемпионат мира должен пройти 21 мая – 6 июня в Минске и Риге. При этом Чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию.

Президент Белоруссии Лукашенко в понедельник провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.



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