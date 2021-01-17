Протесты против закона о глобальной безопасности продолжились во Франции

17.01.2021, 0:48, Новости дня

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Не менее 34 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», сообщило МВД страны.

В Париже, где была метель, в акциях протеста приняли участие 6,5 тыс. человек. Столкновений с полицией не было. При этом правоохранители не допустили проведения рейв-вечеринки рядом с акцией. Почти во всех остальных городах Франции протесты тоже прошли в спокойной обстановке. Исключением стал Нант, где произошли столкновения протестующих с полицией. Пострадали 12 правоохранителей, задержаны 75 человек, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на BFMTV.

В конце 2020 года во Франции вспыхнули протесты, после того, как парламент поддержал в первом чтении статью, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штраф в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».