 

В Израиле оценили вероятность войны США и Ирана

17.01.2021, 0:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Израиле оценили вероятность того, что президент США Дональд Трамп, пока еще находится у власти, начнет войну с Ираном.

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, Израиль полагает, что Белый дом в оставшиеся дни правления Трампа не начнет военные действия. При этом официальные лица США от имени избранного президента страны Джо Байдена уже сообщили Израилю, что команда Байдена «начала поиски возможности вернуться к ядерной сделке» с Ираном.

Канал пояснил, что сам Израиль «рассчитывает добиться улучшения ядерной сделки». Израиль хочет, чтобы соглашение с Ираном «включало ограничения на поддержку террористической деятельности и (иранскую) программу баллистических ракет», передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / На покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы в Иркутске выделили 34 млн рублей

03.09 / В Германии оценили заявление Лукашенко о фальсификации данных по Навальному

11.07 / Эксперты рассказали о влиянии мобильных устройств на мозг подростков

27.10 / Украина обвинила Венгрию в «наглом вмешательстве» в выборы

25.06 / Журналиста Настоящего Времени в Петербурге не пускают на участки для голосования и не дают снимать

07.10 / Эксперт объяснил значение успешного пуска гиперзвукового «Циркона»

03.07 / Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса в России

14.08 / Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

24.09 / Мать Саакашвили не стала кандидатом в депутаты парламента Грузии

17.09 / ОБСЕ задействует Московский механизм для изучения ситуации в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска