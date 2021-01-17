В Израиле оценили вероятность войны США и Ирана

17.01.2021, 0:48, Новости дня

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В Израиле оценили вероятность того, что президент США Дональд Трамп, пока еще находится у власти, начнет войну с Ираном.

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, Израиль полагает, что Белый дом в оставшиеся дни правления Трампа не начнет военные действия. При этом официальные лица США от имени избранного президента страны Джо Байдена уже сообщили Израилю, что команда Байдена «начала поиски возможности вернуться к ядерной сделке» с Ираном.

Канал пояснил, что сам Израиль «рассчитывает добиться улучшения ядерной сделки». Израиль хочет, чтобы соглашение с Ираном «включало ограничения на поддержку террористической деятельности и (иранскую) программу баллистических ракет», передает РИА «Новости».