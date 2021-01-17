В доме сестры главы “Роскосмоса” Рогозина нашли труп рядом с $9 тыс. и бутылку водки. В госкорпорации информацию назвали фейком

17.01.2021, 0:20, Новости дня

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В деревне Подушкино Московской области на территории загородного дома сестры главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Татьяны Филипповой нашли труп мужчины. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, тело 48-летнего Дмитрия Сака нашел охранник резиденции, в которой живет женщина.

“Охранник обратил внимание на большой слой снега на участке и позвонил отвечавшему за уборку территории помощнику Дмитрию. Когда тот не взял трубку, сотрудник службы безопасности решил зайти к нему в дом для обслуживающего персонала. В жилище для прислуги он обнаружил мертвого Дмитрия”, – говорится в сообщении.

По данным канала, рядом с телом лежали пачка с приблизительно $9 тыс. и начатая бутылка водки. Прибывшие на вызов полицейские не выявили на теле умершего признаков насилия.

Причина смерти пока не сообщается.

В пресс-службе “Роскосмоса” отказались комментировать “РИА Новости” появившуюся информацию о вероятной смерти работника сестры Рогозина и назвали ее фейком.

По информации источника агенства, погибший мужчина оказался гражданином Украины. Он жил в соседнем доме и умер еще 2 января от остановки сердца. Никакого отношения к сестре Рогозина мужчина не имел, сообщи источник.

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