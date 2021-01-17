 

В доме сестры главы “Роскосмоса” Рогозина нашли труп рядом с $9 тыс. и бутылку водки. В госкорпорации информацию назвали фейком

17.01.2021, 0:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В деревне Подушкино Московской области на территории загородного дома сестры главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Татьяны Филипповой нашли труп мужчины. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, тело 48-летнего Дмитрия Сака нашел охранник резиденции, в которой живет женщина.

“Охранник обратил внимание на большой слой снега на участке и позвонил отвечавшему за уборку территории помощнику Дмитрию. Когда тот не взял трубку, сотрудник службы безопасности решил зайти к нему в дом для обслуживающего персонала. В жилище для прислуги он обнаружил мертвого Дмитрия”, – говорится в сообщении.

По данным канала, рядом с телом лежали пачка с приблизительно $9 тыс. и начатая бутылка водки. Прибывшие на вызов полицейские не выявили на теле умершего признаков насилия.

Причина смерти пока не сообщается.

В пресс-службе “Роскосмоса” отказались комментировать “РИА Новости” появившуюся информацию о вероятной смерти работника сестры Рогозина и назвали ее фейком.

По информации источника агенства, погибший мужчина оказался гражданином Украины. Он жил в соседнем доме и умер еще 2 января от остановки сердца. Никакого отношения к сестре Рогозина мужчина не имел, сообщи источник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

28.07 / «Турецкие авиалинии» возобновят полеты в Петербург со 2 августа

16.12 / Курьера Delivery Club зарезали в Москве

02.07 / С 1 июля жители Приморья будут платить новый налог

14.01 / Переболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали

25.11 / Трамп заявил о поражении Демпартии США на выборах вопреки махинациям

01.11 / В Минске начались задержания протестующих. Слышны выстрелы и взрывы гранат

29.12 / Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника

13.10 / Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

30.12 / В Соединенных Штатах открыта возможность для предзаказов нового смартфона Galaxy S21

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска