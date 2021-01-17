Россия снимает с себя вину за агрессию на Донбассе через апологетов “русского мира” – Генштаб ВСУ

17.01.2021, 0:20, Новости дня

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Россия постоянно стремится снять с себя вину за развязывание международного вооруженного конфликта на Донбассе. Такое заявление опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 16 января.

“Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность […], распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов “русского мира”, которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны”, – сказано в тексте заявления.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1827023137466935

В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии в СМИ. Особенно цинично это выглядело накануне годовщины памяти погибших в Донецком аэропорту, добавили в Генштабе.

“Именно поэтому все неравнодушные к будущему Украины должны сделать невозможным вывод даже из-под малейшей ответственности за содеянное российских регулярных частей и подразделений, подчиненных министерству обороны РФ, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, их советников, инструкторов, и регулярных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией”, – заключили военные.

Вооруженные Силы Украины призывают не поддаваться на провокации и гибридные проявления информационного воздействия противника, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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