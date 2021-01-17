Мнение: Юлия
17.01.2021, 0:10,
Разное
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Завтра в Россию вернется Навальный.
Рассчитывать на здравомыслие силовиков, увы, не приходится. Скорей всего в зоне паспортного контроля аэропорта Внуково Навального задержат и увезут в каталажку….
А вот для задержания Юлии Навальной нет ни малейшего основания. Юлия пройдет паспортный контроль…
И у России появится своя Светлана Тихановская… Юлие Навальной, видимо, придется заменить мужа на политической сцене России.
Не сомневаюсь, Юлия справится….
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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