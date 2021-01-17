 

Мнение: Юлия

17.01.2021, 0:10, Разное
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Завтра в Россию вернется Навальный.

Рассчитывать на здравомыслие силовиков, увы, не приходится. Скорей всего в зоне паспортного контроля аэропорта Внуково Навального задержат и увезут в каталажку….

А вот для задержания Юлии Навальной нет ни малейшего основания. Юлия пройдет паспортный контроль…

И у России появится своя Светлана Тихановская… Юлие Навальной, видимо, придется заменить мужа на политической сцене России.

Не сомневаюсь, Юлия  справится….

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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