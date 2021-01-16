Заключенным в США решили запретить встречи с родными

16.01.2021, 23:54, Новости дня

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В тюрьмах США «в свете текущих событий в стране» решили ввести дополнительные меры безопасности, сообщило Федеральное бюро тюрем США.

Бюро пошло на такой шаг для «поддержания безопасности и упорядоченного функционирования учреждений», а также для «обеспечения бесперебойной безопасности персонала, заключенных и общественности». Подчеркивается, что решение бюро не связано с поступлением какой-либо конкретной информации, а является «мерой предосторожности». Бюро выразило надежду, что ограничения вскоре можно будет снять.

CBS уточняет, что будут ограничены контакты заключенных с членами семей, большую часть дня им будет запрещено покидать свои камеры, но отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте», передает ТАСС.

Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне усилены меры безопасности. Демократы уверены, что сторонники Трампа постараются сорвать церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, поэтому к защите решили привлечь 20 тыс. сотрудников национальной гвардии – это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других агентств.