Нурмагомедов не исключил возвращения в UFC

16.01.2021, 23:54, Новости дня

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру бойца, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу они встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По словам Уайта, Нурмагомедов намерен посмотреть «два боя в легком весе на турнире UFC 257»: между Дастином Порье и Конором Макгрегором, а также между Дэном Хукером и Майклом Чендлером. Как сообщил Уайт, если «эти парни покажут что-то захватывающее и заставят» Нурмагомедова «захотеть вернуться и драться, он будет драться», передает ТАСС со ссылкой на ABC.