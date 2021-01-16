 

Нурмагомедов не исключил возвращения в UFC

16.01.2021, 23:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру бойца, сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу они встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По словам Уайта, Нурмагомедов намерен посмотреть «два боя в легком весе на турнире UFC 257»: между Дастином Порье и Конором Макгрегором, а также между Дэном Хукером и Майклом Чендлером. Как сообщил Уайт, если «эти парни покажут что-то захватывающее и заставят» Нурмагомедова «захотеть вернуться и драться, он будет драться», передает ТАСС со ссылкой на ABC.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Госдума поддержала законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета

31.07 / 112 – посол Венгрии рассказал о вреде венгерскому меньшинству от украинских реформ

16.11 / В Бурятии приостановили работу ТЦ и общепита

14.09 / За сутки COVID-19 в Украине заболели 73 правоохранителя

29.07 / Концерт блогера Тарасова в Петербурге закончился погоней по Неве

21.08 / Вучич отверг обвинения в участии Сербии в подавлении протестов в Белоруссии

04.08 / Чехию разделили на четыре карантинные зоны

09.09 / NBC News – «ставки предельно высоки» — американцы впервые за 100 лет голосуют во время пандемии

05.07 / Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G

16.11 / Диана Гурцкая заболела коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска