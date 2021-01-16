Мнение: Трамп невозможно провернуть назад

16.01.2021, 23:28, Разное

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Даня Кузьмичев о последствиях Трампа.

Трамп невозможно провернуть назад.

Да кто он вообще, этот ваш Трамп?

Может он ставленник тайной ложи большевиков? Крупный социалистический деятель? Вождь трудового народа?

Неа, Наоборот. Он жирный капиталюга, плоть от плоти своего класса. И большой патриот своей звезднополосатой Родины, докучи. Просто таки иллюстрация в раздел энциклопедии: “классический буржуй”.

Так может он из этих, из “наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов” этого вашего капитала? Фашист то есть. Развел классовый и расовый террор, кроваво уничтожил оппозицию, толкал страну к новым войнам?

Снова, ничего подобного. Если глянуть не на карикатурки и статейки, недофига так уничтоженных, противников Трампа, а на беспристрастные факты его президентской деятельности, то ничего там такого ужасного мы не углядим. Не ел Трамп мексиканских младенцев, не топил негритянских геев в 200% кислоте, не сыпал собственноручно ковидные бациллы в трусы американскому народу. Приди он на должность в другую эпоху, вы бы его от всяких там бушей-рейганов и не отличили бы.

Так че тогда все так окрысились-то на него?

На мой взгляд, причина этого, и основная заслуга Трампа, в том что он один большущий сбой системы. При этом закономерный сбой, отмечу.

Ведь как он задумывался? Нелепый клоун, карикатурный “белый цисгендерный” “устаревший” капиталист. На фоне которого победа “первой женщины президента” будет смотрится особенно контрастно и аллегорично…

И да, получилось контрастно и аллегорично. Но совершенно наоборот нежели задумывалось.

Ребятки с девчатками которые думали что они самого Дядю Сэма за бороду держат, заигрались в “буржуазную демократию” и пропустили сигнальчик от эпохи и общества. Жирный такой, белобрысый сигнальчик, который на 4 года стал их номинальным главой.

И не надо мне тут ахинеи про ХП стоящих за Трампом масонов. 4 года непрекращающейся истерики, и буллинга презика США наглядно показывают, что если те масоны и были, то они все потравились насмерть палёным вискарем на праздновании трамповой инаугурации.

Нет, серьёзно. Есть в зале люди шарящие в истории США лучше моего? Был там, со времен основания, хотя бы ещё один презик которому весь его истеблишмент так палки в колеса ставил, весь его срок? Кажется тут даже Кеннеди отрицательно помотает простреленной головой.

Представьте каково было этому самому истеблишменту наблюдать все эти годы как допущенный ими проеб, “правит” США, представляет его на международной арене, заодно демонстрируя всем странам мира этого истеблишмента, скажем так, не всесильность.

Для них это превратилось в четыре года позора и, повторюсь, непрекращающейся истерики (и эта истерика так же была видна всему миру).

Вынесли ли они из случившегося урок? Да. Вот только совсем не тот, что, в лице этакого президента, давало им агонизирующее американское общество.

“Любой (любой) ценой не допустить второго срока Трампа!” Вот их вывод.

Когда стало понятно, что, лившаяся все эти годы из каждого американского утюга, от журнальных статей до мультиков, антитрамповская пропаганда не справляется с тем что бы на этот раз выборы прошли “правильно” и гладко, нервы у ребяток, похоже реально сдали.

“Хватит этой вашей игрушечной демократии!” Что угодно, но не ещё четыре года такой стыдобы! Истерика заставила их до хруста вжать в пол педаль вбросов и фальсификаций за избрание “модного, молодежного” зицпредседателя Байдена. С непривычки вышло так грубо и топорно, что не то что “демократически избранные” короли Африки, но даже представители ЕдРа, смотрели на этот цирк восхищенно не моргая.

К слову о цирке. Должно признать, что “захват Капитолия” провернули уже наведя резкость. Во-первых вышло куда как лучше и эффективней, чем “поджог Рейхстага”. И, слава богам, куда как менее кроваво, чем прошлый сентябрьский повод закрутить гайки на вентиле демократии “во имя борьбы с терроризмом”.

И вот все сторонники трампушки уже записаны во “Враги народа” и “терорристов”. Пора переходить к репрессиям! Не успели Дональда ещё выпинать из овального, а “независимые” частные компании уже трут его аккаунты в соцсетях, а для верности и сами соцсети в которые он мог перебраться. Сенаторы рвут жопы, что бы успеть вынести Трампу ещё один (Какая уже попытка? Третья?) импичмент, на посошок! Импичмент в котором уже нет каког-то особо реального смысла, но зато сколько в этом было бы для них символизма! Лично Трампом дело конечно не ограничится. Уже созданы люстрационные списки “сторонников Трампа” и по ним уже начали раздавать волчьи билеты. Натерпелись! Дорвались!

И ребята совсем не замечают, не до того им щас, что вакханалия по смещению Трампа вреди их, и без того подмоченному, реноме, пожалуй больше, чем навредил бы им даже второй его срок.

Все эти годы этот гнойник набухал, что бы громко лопнуть, окончательно забрызгав дерьмом “светлый” лик американской демократии!

Знал ли я что это произойдет. Да, разумеется. А кто не знал? Знал ли я, что произойдет вот так? Разумеется. Более того скажу, я с нетерпением не меньшем чем у антитрампистов ждал проигрыша Трампа. Потому что одно дело знать что будет феерия, а другое наблюдать её воочию.

И вот официальная пропаганда, конфедератопад, “культурка отмены”, затянувшиеся поминки Флойда и многое, многое другое, словно пузырьки жира на поверхности борща стеклись в один огромный пузырь официального курса.

Особенно мне приятно сейчас наблюдать метание западников.

В сложившейся ситуации необходимый для неё уровень двоемыслия, настолько возрос, что уже практически рвет на пополам их тренированные в этой дисциплине тушки. Они же привыкли ругать цензурно-репрессионным мордором “неправильный” РФшный капитализм, и с ним на вместе, материть “клятый Совок”. А тут, вы только полюбуйтесь, понеслись сравнения которые накидывают очков даже не идеологически близкому “путенизму”. Тут уже и “сталинизму” пора подвинутся.

Цензура? Доносительство? Переименования? Бессудные расправы? Да у нас тут весь пресловутый 37ой реализовали за сраный месяц. Если чего кто-то и не ожидал, то толькт того что так скоренько пойдет. То фбршник зацензурит недозацензуреного действующего президента, чтоб рассказать как правильно доносить на “врагов народа”. То беглый “разоблачитель Путина” Илларионов вылетает с работы за о что хвост на США задрал. Кому мало иронии самого этого факта, просто знайте, что чувачок вылетел из “Центра глобальной свободы и процветания Института Катона” “Глобальной свободы и процветания”, Карл! Оруэлл с его министерствами правды и любви сосет, причем в реальной жизни, а не литературном помфлете! Смешнее было бы разве что если бы институт назвали не в честь внука Катона “Цензора”, а в честь его самого, покончившего с жизнью когда “республиканцы” проебались. Но и так норм.

Расправы? Лиха беда начало, но мужик который залез в ноут Пелоси во время штурма Капитолия, уже случайно упал спиной на пистолет 32 раза. Впрочем полагаю это все лишь гнусные слухи из желтой прессы. По случайности совпадающие с теми несчастными случаями, что преследовали людей ставших на пути некой тетки прозванной за это Киллари. Но правду мы, разумеется узнаем лишь тогда когда все архивы США рассекретят.)

“Пол страны сидит, пол охраняет”? Ох, а не записали ли тут пол страны США во “внутренних террористов” и поганых “ребелов”? А вторую не обязали ли писать на первую доносы?

Разумеется не стоит думать, что весь этот бардак в США анунахи на этой неделе с Нибиру завезли. Все это имеет богатую историю и традиции, старше всякого там жалкого Макартизма и “охоты на ведьм”. По сути произвол властей, доносительство, журналистскую клевету, сегрегацию, наглое удушение свободы слова и конечно лицемерие, не только отрицающее все перечисленное в США, но и приписывающее его другим странам, вы без труда сможете найти на пожелтевших страницах советского журнала “Крокодил”.

Но спасибо, в том числе и Трампушке, что из-за него всю эту беспардонную стыдобу американские капиталисты возвели в показательнейший абсолют стахановскими темпами!

Уже предвижу набеги, политкорректным языком выражаясь, “альтернативно одаренных”, которые станут хихикать: “Так что, наивный коммуняка, ты думаешь что из-за такой фигни как Трамп, Великий Град На Холме разрушится уже завтра?!”

О нет, глупышки, наш проебавшийся “оплот свободы и демократии” ебнется не завтра и даже не послезавтра. Это не так работает. Никто так просто не отмучается.

Ща придёт Байден, но от этой победы “сил света” удивительным образом (сюрприз-сюрприз) легче никому не станет. Ведь никаких программ и даже намерений по решению всех накопившихся проблем, контрастно высвеченных правлением Трампа, нет и не планировалось. Весь их план перебанить всех сторонников “кровавого трампизма” и сделать вид что этих четырех лет никогда не было. Но как вы думаете, переименование топонимов названых ещё в честь бабушки трампа, помогут решению набухших социально экономических проблем США? Ага, вот то-то. И как сейчас куча “трампистов” крысами бежит каяться за допущенные ими “перегибы в эпоху Трампа”, так очень скоро, если не уже сейчас, найдется ряд политиков понимающих что Байден закономерно проебется, что будет ещё хуже, и что можно и нужно строить политическую карьеру на “борьбе с репрессиями байдонистов против истинных патриотов” и на том что “при Трампе такой хуйни не было”. Потом они возможно придут к власти и тоже проебутся. Проебутся потому что не могут не проебатся. Проебутся потому что конец капитализма неизбежен.

Потому что дело не в каком-то там Трампе, а в самом капитализме.

Дикси.

Даня Кузьмичев

http://blog.dahr.ru/?p=16546 – цинк

До кучи.

1. Трамп слил…секретные документы – https://diana-mihailova.livejournal.com/5981900.html

2. Нет опасным выходкам политических провокаторов. О санкциях США против Кубы – https://prometej.info/net-opasnym-vyhodkam-politicheskih-provokatorov/

3. Охота на бунтовщиков Дональда Трампа начинается – https://inosmi.ru/politic/20210115/248920757.html

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