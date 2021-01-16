Новая правящая коалиция Эстонии пообещала достроить границу с Россией

16.01.2021, 23:00, Новости дня

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Будущее правительство Эстонии, которое планируют сформировать члены праволиберальной Партия реформ и Центристской партии, достроит инфраструктуру границы с Россией, сообщила лидер Партии реформ Кая Каллас.

«Большой вопрос – это восточная граница, и мы продолжим строительство. По возможности мы хотим привлечь эстонскую оборонную промышленность», – передает слова Каллас ТАСС.

По словам лидера партии, новое правительство будет работать над укреплением сотрудничества с США и странами Балтии, особенно в оборонной сфере. Формирование нового кабинета министров потребовалось после отставки премьер-министра Эстонии Юри Ратаса на фоне коррупционного скандала с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.

Правительство Эстонии утвердило проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Бывший тогда главой МВД республики Ханно Певкур заявлял, что Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией «самой современной в ЕС» со стопроцентным техническим контролем: пограничников намерены были обеспечить камерами слежения и беспилотниками. Проект обустройства границы предполагается завершить к 2026 – 2027 годам.

В декабре Эстония установила первый километр забора с колючей проволокой на первом участке границы с Россией на юго-востоке республики.

Напомним, в мае департамент полиции и погранохраны (ДПП) Эстонии, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии.

Первый этап обойдется почти в 20 млн евро и включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километра – от точки соединения границ Латвии, РФ и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта с Россией Лухамаа (Luhamaa).