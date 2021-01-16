Театр в эпоху антиобнуления

16.01.2021, 22:52, Разное

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Какой пейзаж увидели зрители, когда кулисы раздвинулись.

Столичный театр, испытанный и карантином, и экономическими трудностями, и четвертью зрительного зала, постепенно выплывает к норме, или надежде на нее.

Однако многое в постновогоднем пейзаже выглядит не просто странно, а прямо абсурдно. В частности, диковатая инициатива бизнесмена и худрука Михайловского и Новосибирского театров оперы и балета Владимира Кехмана отдать театральные площади под массовую вакцинацию. Предоставить возможность труппам, цехам и зрителям вакцинироваться прямо у сцены. Что-то в этом есть от бессмертной утопии Замятина «Мы». Ей как раз в этом году исполняется сто лет, и она все ближе и ближе придвигается к нам.

Владимир Кехман. Фото: РИА Новости

Ну, допустим, Кехман господин нервный, импульсивный: качели от фруктового бизнеса до балета кого угодно расшатают. Но вот то, что революционную инициативу решили поддержать Дмитрий Писарев с Дмитрием Бертманом, театр имени Пушкина и Геликон-опера, интерпретировать трудней.

И как тут не процитировать профессора Преображенского, который точно знал, что каждому следует заниматься своим делом: «…если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха… Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь!» Конечно, профессор Преображенский не мог предвидеть особых отношений «баритонов» с пиаром, властями и сетями. Однако один его совет определенно универсален: «Надо сдерживать себя, господа!»

По-прежнему «верх» и « низ» театральной жизни определяют два Московских Художественных.

В чеховском налаживают художественную жизнь, в горьковском пузырятся идеологией.

Сергей Женовач работает и постепенно перестраивает театр. В недавнем прошлом в МХТ имени Чехова — и лучше всего это помнит «контора» — бесперебойно действовал маховик производства спектаклей (часто недолговечных), чему соответствовал размах трат. Женовач предложил совершенно другой ритм и смысл. Другое целеполагание. Поиск обновленной художественной идеи, драматургии, посвященной жизни «бедного человечества». Замечательный, говорят, «Месяц в деревне» только что выпустил Егор Перегудов. Репетирует Рената Литвинова, репетирует сам Женовач («Заговор чувств» Юрия Олеши), назначены февральские премьеры.

Ну а Эдуард Бояков уже обмолвился о главном: реконструкция МХАТ имени Горького обойдется бюджету по меньшей мере в 10 миллиардов. Самое время обсудить масштабы проекта на фоне недавней информации о том, что материалы финансовой проверки театра переданы в прокуратуру. Бояков то и дело рассказывает миру, что все кругом хотят его погубить. Поскольку не могут вынести силы таланта и накала подлинного патриотизма. На них с «правдивым» Прилепиным ополчились либералы, квасные патриоты, политики. Но губит себя он исключительно сам: бойкой деятельностью на посту. То организует «Новую школу МХАТ» (750 тысяч рублей в год за обучение), то отдаст театр под «Кулинарные путешествия Юлии Высоцкой» (числом шестнадцать), то допустит миллионные перерасходы казенных средств.

Эдуард Бояков, руководитель горьковского МХАТа. Фото: РИА Новости

К счастью, не все воспринимают театр как бизнес. Многие — как служение.

Февраль станет месяцем исполнения отложенных замыслов.

В РАМТе наконец назван день премьеры «Горя от ума» в постановке Алексея Бородина.

В Вахтанговский после долгого отсутствия вернется и начнет репетировать Туминас. И скоро выпустит давно ожидаемого «Лира» Юрий Бутусов.

Грядут премьеры на многих столичных сценах.

— Все равно театр всё больше становится винтажным искусством, — сказал мне один известный кинокритик, — когда он полностью выйдет из карантина, это станет очевидно всем.

Ну что ж, если верить «Викисловарю», винтаж — «старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире. В более широком смысле — любые предметы, выполненные из высококачественных и дорогих материалов с использованием ручного труда мастера». Все берем! Театр «вещь» и впрямь старинная, давно сопровождающая цивилизацию и культуру. Переживал он и чуму, и революции, и войны. Вот испытание разлукой со зрителем, пожалуй, впервые.

Легко ли репетировать в зуме? На этот вопрос многие весной, осенью и зимой получили возможность ответить. Трудно.

Легко ли принимать/сдавать экзамены в зуме, если ты педагог или студент театрального вуза? Ответ един: ужасно!

Но как бы то ни было, прогноз моего приятеля — ерунда.

Да, в Москве странно все выглядит с точки зрения будущего:

нет ни одного театра, которым бы руководил человек моложе 40 лет.

Административно-художественную ответственность наши опасливые власти предпочитают доверять людям ближе к пенсионному возрасту, когда творческая биография полностью сложилась — и тянет либо на ЖЗЛ, либо на место в пищевой цепочке.

Да, столичные театры сегодня все больше напоминают острова в океане сложных обстоятельств: все борются и пытаются не пропасть поодиночке.

Но зато на наших глазах с театром случилось неслыханное: антиобнуление! Сам зритель подтвердил его полномочия.

Если люди в зрительном зале надевают маски и на два–три с половиной (в особо безбожных случаях) часа отказываются свободно дышать, значит, театр им нужен как воздух.

В карантинных условиях театр всерьез обновил свою природу. Он не развлечение — искусство, которое занимается душой и духом человеческим.

Театр создает свою реальность и тем теснит общую для всех трудную действительность.

Итак: играют и выигрывают те, кто в дни испытаний отстаивал свою редакцию известной династической формулы («король умер, да здравствует король»). Театр жив. Да здравствует театр!

Марина Токарева

обозреватель

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