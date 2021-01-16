ЦИК заявил об угрозе обстрелов и терактов на местных выборах в ОРДЛО

16.01.2021, 22:32, Новости дня

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Из-за постоянных обстрелов отдельных районов Донецкой и Луганской областей вооруженными формированиями Российской Федерации и угрозы терактов невозможно гарантировать безопасность во время организации и проведения местных выборов 28 марта. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) 16 января.

Комиссия рассмотрела выводы областных военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также управлений СБУ и командования операции Объединенных сил (ООС). В письмах ведомств сказано, что невозможно гарантировать безопасность избирателей из-за постоянных обстрелов территории, подконтрольной украинским властям, вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками, проживающих в населенных пунктах на линии разграничения.

На Донбассе уровень угрозы терактов выше, чем в других частях Украины, говорится в сообщении ЦИК.

В перечень территориальных общин, где планируют провести выборы, входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Комиссия отмечает, что вопрос проведения местных выборов на указанных территориях находится на контроле и после положительных заключений компетентных органов о ситуации с безопасностью будут приняты меры для назначения и последующей организации подготовки и проведения соответствующих выборов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов в Украине прошли 25 октября прошлого года. При этом на оккупированных территориях Донбасса и Крыма местные выборы не состоялись из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В августе вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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