 

Шкарлет предложил вернуть учеников начальных классов к полноформатному обучению после завершения локдауна

16.01.2021, 22:32, Новости дня
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Министр образования Украины Сергей Шкарлет 16 января в своем Telegram-канале предложил вернуть учеников первых – четвертых классов на очное обучение после завершения карантина.

“Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению”, – заявил Шкарлет.

По его мнению, в старшей школе при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране приемлемо обучение в смешанной форме.

“К сожалению, принятие окончательных решений по данному вопросу не зависит от одного человека – министра образования и науки или министра здравоохранения. Я полностью разделяю позицию и прислушиваюсь к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране”, – добавил он.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин, который действовал до локдауна, предусматривает право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,154 млн человек, умерло 20 686 заболевших, выздоровело 857 183 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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