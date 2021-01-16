 

Швейцарский страховщик вышел из проекта “Северный поток – 2” после новых санкций США – Bloomberg

16.01.2021, 22:32, Новости дня
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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG решила прекратить страховать строительство газопровода “Северный поток – 2” чтобы не попасть под новые санкции США. Об этом сообщило агентство Bloomberg 15 января со ссылкой на собственные источники.

Zurich Insurance Group может попасть под санкции, из-за проведения технической сертификации и страхования газопровода. Речь идет о санкциях, вступивших в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Zurich Insurance Group вышла из проекта вслед за двумя другими европейскими компаниями – норвежским сертификатором DNV GL и датской инженерной фирмой Ramboll.

Представитель швейцарской компании отказался комментировать Bloomberg эту информацию, сославшись на конфиденциальность. Страховщик имеет “всеобъемлющую систему соблюдения нормативных требований” и обязуется соблюдать все положения о санкциях, сообщило агентство.

У Zurich Insurance Group в США есть крупный бизнес, отметил собеседник Reuters. Он добавил, что швейцарская компания была одним из 20 страховщиков, которые участвуют в проекте.

По данным Датского энергетического агентства, оператор Nord Stream 2 по-прежнему может обратиться к другим страховщикам, в том числе и в России, поскольку ограничений на страну-происхождения компаний, страхующих проект, нет.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

11 декабря 2020  года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. “За” проголосовал 81 сенатор, “против” – 13. 

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода “Северный поток – 2” протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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