 

В МИД Украины рассказали будут ли в стране переименовывать Грузию в Сакартвело

16.01.2021, 22:32, Новости дня
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Украина не рассматривает возможность переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы. Об этом в МИД Украины сообщили на запрос “BBC News Україна”.

“Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело”, – заявили в ведомстве.

9 января стало известно, что Госкомиссия по литовскому языку исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, название Грузия. В официальных документах страна будет называться Сакартвело.

В 2011 году министерство иностранных дел Грузии призвало другие государства использовать название Сакартвело – так страну называют сами грузины. Устоявшееся в русском и ряде других языков название Грузия происходит от “Гурджан“, “Гурзан“ из арабо-персидских, сирийских и других источников. Впервые встречается в путевых записках древнерусских путешественников Игнатия Смолянина как “Гурзи“ (1389 год) и Афанасия Никитина как “Гурзыньская земля“ (1466–1472 годы).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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