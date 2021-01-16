Ученые доказали, что кошки умнее собак

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16.01.2021, 22:28, Разное
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Ученые Университета Лозанны в Швейцарии провели исследование и остановили спор об особенностях развития головного мозга домашних животных. Они смогли доказать, что кошки превосходят собак в умственном плане.
Ранее группа специалистов из разных стран проводила эксперимент и выяснила, что собаки имеют в мозге 530 млн нейронов. У кошек же в 2 раза меньше нервных клеток. Благодаря работе они поняли, что собаки намного умнее, но такой вывод был ошибочным. После новых исследований также узнали о превосходстве кошек в плане плотности расположения нейронов. Такое отличие помогает животному решить тяжелую задачу в реальности, но и тут ссоры ученых не завершились.

Но заключительное слово о развитии мозга домашних животных сказали швейцарские ученые. Исследователи Лозанского университета под руководством Даниэля Сильвестро сообщили, что у кошек, нежели у собак, лучше адаптационный механизм. К таким итогам пришли исследователи после изучения исторических фактов.

Около 20 млн лет назад семейство кошачьих в Северной Америке потеснило собак. Получилось это из-за умения кошек приспособиться к окружающей среде, что нельзя сделать без хорошо развитых умственных способностей. Также кошки были искусными охотниками, что и привело к вымиранию 40 видов собак.

Превосходством кошек является хитрость, умение тихо подкрасться к жертве благодаря мягким подушечкам лап и втягивающимся когтям. Положительным качеством собак считается прекрасно развитый социальный интеллект, который позволяет решить тяжелые проблемы вместе. Благодаря этому они могут компенсировать достоинства кошек, которых считают индивидуалистами.



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