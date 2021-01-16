Ученые назвали способствующий долголетию простой напиток

16.01.2021, 22:28, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого рассказали о простом напитке, весьма способствующем долголетию. В состав данного компонента рациона входят кофе и одна из специй.

Как объяснили ученые, речь идет о латте с куркумой. Уникальные полезные качества данного напитка обусловлены тем, что он обладает рядом мощных противовоспалительных свойств, способных обеспечить защиту даже от злокачественных опухолей. Также продукт идеально запускает пищеварительную систему после утреннего пробуждения и, напротив, способен отлично расслабить перед сном. Примечательно, что большими поклонниками куркумы традиционно считаются жители острова Окинава, многие из которых являются долгожителями. Эксперты установили, что специя снижает опасность появления некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, рака и диабета 2 типа. При этом основную роль в таком эффекте играет куркумин – основной компонент куркумы. Вещество уменьшает окислительные процессы в организме, позволяя таким образом клеткам функционировать более гармонично.

Способ приготовления латте с куркумой, называемого иначе “золотым молоком”, достаточно прост. Специя, предварительно смешанная с небольшим количеством воды до пастообразного состояния, добавляется в горячее молоко. Для обеспечения особой приятности вкуса в данную смесь рекомендуется положить ложку меда, а усиления полезных свойств можно добиться добавлением щепотки черного перца, корицы или миндального масла.

Кроме того, исследователи напомнили, что для увеличения продолжительности жизни следует придерживаться сбалансированной диеты, включающей в себя минимум пять порций разных овощей и фруктов ежедневно. Также немаловажным моментом в этом вопросе является приверженность физической активности, укрепляющей общее состояние здоровья. Об этом пишет Express.