“Мне никогда не надоест “: Ирина Дубцова решила продолжить отдых на Мальдивах

16.01.2021, 22:28, Разное

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Популярная певица Ирина Дубцова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о приятных моментах своего отдыха на Мальдивах. Знаменитость призналась, что пока не планирует возвращаться из экзотической страны на Родину.

По словам исполнительницы, отпуск был для неё как никогда долгожданным, и в конце прошедшего года она улетела отдыхать с семьей на Мальдивы. Экзотический остров давно стал для звезды сцены излюбленным местом, ведь ранее такой вояж осуществлялся минимум дважды в год, хотя и связан был, в первую очередь, со здоровьем сына Артемия. “Мне никогда не надоест быть здесь. Я объездила множество стран и бывала практически на всех океанах. Мальдивы я считаю абсолютно моим местом для перезагрузки и отдыха. Не поддерживаю тех, кто считает, что тут нечем заниматься. Я обожаю прогулки по океану, разные процедуры и даже рыбалку, что может показаться странным. С собой я всегда беру удочку и снасти”, – прокомментировала красавица свой выбор. К слову, в разделе Stories своего микроблога в Instagram она разместила целый ряд видеосюжетов, посвященных своему рыбацкому хобби. Об этом сообщают dni24.com.

А недавно Ирина Дубцова опубликовала на своей странице пост, в котором пояснила о волевом решении – отложить обратный отъезд в Москву и остаться на Мальдивах. В первую очередь, такое желание оказалось обусловленным непростыми погодными условиями в России. В итоге певица просто сменила отель и продолжила отдых. “Долго мы не думали, скажу я вам”, – добавила звезда.

Стоит отметить, что упомянутая публикация в соцсети была сопровождена комментариями от подписчиков довольно разного толка. И, если большая часть поклонников отнеслась к информации любимицы весьма дружелюбно, то несколько подписчиков сочли необходимым усомниться в искренности исполнительницы, назвавшей свое очевидное решение “волевым”.