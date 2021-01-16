Спи спокойно, Аксинья. – Личное мнение

16.01.2021, 22:16, Разное

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Скучный и некрасивый лох Андрей Караулов назвал покойную Элину Быстрицкую лесбиянкой. Назвал не впрямую, хотя… куда уж прямее?

«Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки».



Фото: Соцсети

Караулов, называющий себя другом актрисы, поступил низко.



Я не знаю, любила ли Быстрицкая женщин или нет. Это неважно.

Важно другое: сама Элина Авраамовна о своей личной жизни молчала, а, значит, никто — ни друзья, ни враги, ни даже я — не имели и не имеют права туда лезть.

Может, всеми забытый Караулов решил таким гадким образом о себе напомнить. Может, Быстрицкая наивно считала его другом и выдала ему свою тайну. Повторю: это совершенно неважно.

Я задумалась о другом: предать человека, оказывается, можно и после его смерти. Предать так, что и не ответишь, не плюнешь в сальную морду предателя.



Фото: Соцсети

Но знаете, что? Плюнуть можем мы: в память о прекрасной актрисе и красивейшей женщине своего времени.

Спи спокойно, Аксинья из «Тихого дона». Мы тебя помним. Мы тебя любим. И нас совершенно не волнует твоя личная жизнь: ты вошла в историю российского кинематографа своими ролями, а не сиденьем на диване у Малахова.

А Караулов — подлец, да.

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