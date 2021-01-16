Мясников назвал нетипичные признаки инфаркта

16.01.2021, 22:06, Новости дня

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Кашель, одышка и холодный пот в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта, сообщил Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, но она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков. К числу нетипичных симптомов он отнес одышку, затруднение дыхания, кашель, слабость, холодный пот, передает РИА «Новости».

По словам врача, боль при инфаркте может быть разной. Например, она может ощущаться в животе. Помимо этого, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах. Мясников добавил, что инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно.

Ранее Мясников назвал эпидемию опаснее COVID отметив. Он заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.