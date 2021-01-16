 

Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта из-за багажа

16.01.2021, 22:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из-за подозрительного багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне задержаны два человека, еще одного разыскивают, сообщают СМИ.

Терминал №1 частично перекрыт, как и региональный железнодорожный вокзал. В федеральной полиции сообщили, что был обнаружен бесхозный багаж, который и вызвал подозрения. Его проверили и признали безопасным. В Сети опубликованы видеозаписи, на которых вооруженная полиция оцепляет часть территории аэропорта. Терминал №1 обслуживает Lufthansa и всех партнеров по Star Alliance. В частности, сюда прибывают рейсы из Домодедово, есть русифицированный павильон. 

Позднее правоохранители сообщили, что полицейская операция в аэропорту завершилась, «перекрытые помещения последовательно разблокируются федеральной полицией», передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

В декабре сотрудники полиции провели обыски в Берлине, их причиной стали подозрения в подготовке исламистского террористического акта. В ноябре вооруженный пистолетом мужчина устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм. За несколько дней до этого в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен пострадали как минимум четыре человека.

В 2019 году на железнодорожном вокзале во Франкфурте мужчина из Эритреи толкнул под поезд мать с восьмилетним ребенком. Высказывалось предположение, что случившееся похоже на теракт. Позднее стало известно, что мигрант страдал от проблем с психикой и разыскивался в Швейцарии в связи с домашним насилием. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил о необходимости ввести контроль на границе со Швейцарией, чтобы помешать мигрантам бесконтрольно проникать в Германию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Дуров рассказал о планах начать монетизацию Telegram

25.07 / В Нежине в результате взрыва возле своего автомобиля погиб мужчина – полиция

30.06 / Уровень доверия украинцев Зеленскому резко снизился

18.10 / Азербайджан заявил об уничтожении армянского штурмовика Су-25. Армения это опровергла

10.08 / В Беларуси протестующие вступают в драку с силовиками. Видео

03.08 / Маск сообщил о разработке мозговых чипов

04.12 / Срок задержания российских журналистов в Турции продлен на три дня

29.12 / Совбез Карабаха велел сектам свернуть деятельность

22.09 / Макрон увидел опасность «нового разлома» в Европе из-за Белоруссии

25.10 / Протестующие напали на Центральное РУВД Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска