Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта из-за багажа

16.01.2021, 22:06, Новости дня

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Из-за подозрительного багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне задержаны два человека, еще одного разыскивают, сообщают СМИ.

Терминал №1 частично перекрыт, как и региональный железнодорожный вокзал. В федеральной полиции сообщили, что был обнаружен бесхозный багаж, который и вызвал подозрения. Его проверили и признали безопасным. В Сети опубликованы видеозаписи, на которых вооруженная полиция оцепляет часть территории аэропорта. Терминал №1 обслуживает Lufthansa и всех партнеров по Star Alliance. В частности, сюда прибывают рейсы из Домодедово, есть русифицированный павильон.

Позднее правоохранители сообщили, что полицейская операция в аэропорту завершилась, «перекрытые помещения последовательно разблокируются федеральной полицией», передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

В декабре сотрудники полиции провели обыски в Берлине, их причиной стали подозрения в подготовке исламистского террористического акта. В ноябре вооруженный пистолетом мужчина устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм. За несколько дней до этого в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен пострадали как минимум четыре человека.

В 2019 году на железнодорожном вокзале во Франкфурте мужчина из Эритреи толкнул под поезд мать с восьмилетним ребенком. Высказывалось предположение, что случившееся похоже на теракт. Позднее стало известно, что мигрант страдал от проблем с психикой и разыскивался в Швейцарии в связи с домашним насилием. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил о необходимости ввести контроль на границе со Швейцарией, чтобы помешать мигрантам бесконтрольно проникать в Германию.