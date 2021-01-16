“Генерал, ты знаешь, что такое бурштин?” Луценко рассказал о казусе украинизации в МВД

16.01.2021, 21:38, Новости дня

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Бывший генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко прокомментировал в Facebook 16 января украинизацию сферы услуг. Он рассказал, как в 2005 году все руководство Министерства внутренних дел Украины, в том числе районных управлений, перешло на украинский язык.

Подчиненным Луценко дали сигнал: хочешь повышение – разговаривай на украинском. На фоне украинизации ведомства, по словам Луценко, произошел “один смешной казус” с начальником управления внутренних дел в Луганске.

“В первые дни на посту министра я, уроженец Ровенской области, дал поручение зачистить нелегальную добычу янтаря. Приказ об операции “Бурштин” (“Янтарь”) был подготовлен и подписан немедленно. Но разослали его не в три соответствующие области, а по всей Украине. С указанием доложить о выполнении через три месяца”, – отметил он.

Экс-глава МВД очень удивился, когда в начале весны приходили отчеты из Сумской и Черниговской областей.

“Но, думаю, может, и на тамошнее Полесье доползла эта чума. Но рапорт из Луганска ввел меня в ступор. Какой к черту янтарь в тех степях? Звоню начальнику УВД, ныне покойному генералу. Спрашиваю: “Как у вас операция “Бурштин”?” Тот, волнуясь и стараясь говорить правильным государственным языком, сообщает: “Господин министр, активно работаем, возбудили 158 дел, арестовали на 230 млн, есть перспективные разработки”, – написал Луценко.

Тогда он аккуратно спросил, в чем специфика дел по янтарю (бурштину) в области. Генерал в ответ говорил об “организации формы, налаживании путей и связей в высших эшелонах власти и сотрудничестве с зарубежными .партнерами”.

“Я, не выдерживая, спрашиваю в лоб: “Генерал, ты знаешь, что такое бурштин?” Тот спрашивает: “Честно, господин министр?” – “Нет, говорю, на…би министра!” Генерал вздыхает и признается: “Не знаю, господин министр. Мы, – говорит, – посмотрели в словарь, но там тоже нет. (В советских словарях был янтарь – янтар.) Тогда мы посоветовались с коллегой в Донецкой области… (Ну, ясно – главные знатоки государственного языка.) Те тоже не знали, господин министр. Ну, мы вместе решили, что это что-то иностранное”. – “И что? Какие дела мне в рапорт пишете?” – “А всю контрабанду, господин министр”, – отметил бывший министр внутренних дел.

В Украине с 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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