В Киевской области упал вертолет

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16.01.2021, 21:38, Новости дня
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В Киевской области в районе Борисполя 16 января потерпел крушение вертолет с регистрационным номером UR-ASD. Об этом сообщила “Думская”.

По информации издания, происшествие произошло около 15.00, когда пилот вертолета Robinson 44 совершал посадку.

Обошлось без жертв, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1889202704578947

Согласно информации из госреестра гражданских воздушных судов собственником вертолета является Халимбеков В.Ш. Он получил регистрационное удостоверение воздушного судна в августе 2019 года.

Вертолет был изготовлен в 2007 году.

В 2017 году на странице MilitaryAviation.in.UA в Facebook сообщали, что вертолет с регистрационным номером UR-ASD находился в пользовании Нацполиции Украины. По их данным, тогда собственником был Шварц Д.Ю. из Ужгорода Закарпатской области.

https://www.facebook.com/MilitaryAviationInUA/posts/1501320239910018

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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